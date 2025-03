Boulemane: 1er forum sur la promotion du secteur touristique

10/03/2025

Le premier forum sur la promotion du secteur touristique dans la province de Boulemane s'est tenu, jeudi, sous le signe "Province de Boulemane: un potentiel touristique prometteur".



Ce forum s’inscrit dans le cadre des efforts visant à développer le secteur touristique et à renforcer l'attractivité de la province de Boulemane en tant que destination d'investissement prometteuse, à travers le renforcement de la coordination entre les différents acteurs, l'identification des contraintes et la proposition de solutions innovantes pour surmonter les problèmes qui entravent la promotion de ce secteur et en faire un levier de développement économique et social.



Le gouverneur de la province de Boulemane, Allal El Baz a relevé que même si l’économie de la province repose principalement sur l'agriculture, il n’en demeure pas moins que le secteur du tourisme offre également de grandes opportunités de créations d’emplois et de richesses.



Il a fait remarquer que la province regorge de paysages et de potentialités touristiques, qui nécessitent d'être valoriser en déployant beaucoup d'efforts en ce qui concerne le volet marketing.



M. El Baz a ajouté que ce forum vise à identifier les problématiques du secteur touristique dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé, soulignant que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la place du tourisme en tant que levier du développement socio-économique de la province de Boulemane.



De son côté, le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au Centre régional d'investissement de Fès-Meknès, Amjad Kiti a fait savoir que la province de Boulemane souffre d'une faible capacité d'hébergement avec seulement deux hôtels classés et huit auberges touristiques, offrant une capacité totale de 291 lits.



Pour remédier à cette situation, M. Kiti a passé en revue les projets programmés pour la promotion du secteur touristique et la valorisation des ressources naturelles dans la province, notamment le développement d'une station thermale à la source Rmila pour un coût estimé à 10 millions de dirhams, la création d'un centre d’estivage permanent à Imouzzer Marmoucha (7 millions de dirhams) et d’une zone dédiée aux activités artisanales (15 millions de dirhams), ainsi qu’une station mobile pour le dessalement des eaux souterraines (7,5 millions de dirhams) et la construction du barrage Zarqa pour renforcer les ressources hydriques (3,5 millions de dirhams).



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’action sociale à la province de Boulemane, Mouhcine Serghini a indiqué que ce forum s’inscrit dans le cadre des efforts visant la promotion du secteur touristique et le renforcement de l’attractivité de la province.



Il a ajouté que les débats ont porté sur les obstacles qui entravent le développement du secteur, ainsi que sur les solutions à même d’améliorer l'attractivité touristique de la province.



Le délégué régional du tourisme à Fès, Abdellah El Menai a, pour sa part, salué cette initiative, qui a permis d’échanger avec les acteurs et investisseurs, ajoutant que la rencontre a également été l'occasion d’examiner les préoccupations des professionnels et d’œuvrer pour améliorer la qualité des services touristiques.