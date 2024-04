Boujdour: Poursuite des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits

04/04/2024

La commission mixte de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires relevant de la province de Boujdour a poursuivi, mercredi, ses tournées pour veiller au contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires dans les différents points de vente et marchés durant le mois sacré du Ramadan.



A travers ses multiples descentes, la commission mixte veille à assurer la protection de la santé du consommateur, à préserver son pouvoir d'achat, et à la lutter contre toutes les formes de spéculation et de fraude.



Ces tournées de contrôle au niveau de plusieurs marchés et magasins de la ville visent à contrôler les prix et la qualité des produits, à protéger les consommateurs contre tout type de pratiques frauduleuses liées à la spéculation et le monopole et de s’arrêter sur l'état d'approvisionnement en produits alimentaires de base, a souligné le représentant de la Division des affaires économiques et de la coordination à la province de Boujdour, Ayoub Jouhri.



La commission provinciale mixte intensifie les opérations de contrôle dans tous les points de vente, a poursuivi M. Jouhri, faisant savoir que les marchés de la province sont suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires de tout genre.



La commission a effectué 18 sorties de contrôle et s'est rendue à plus de 834 points de vente, depuis le début du Ramadan, a-t-il précisé.



Par ailleurs, la commission a saisi environ 483 Kg de différents produits impropres à la consommation. Lors de ces visites, la commission veille à sensibiliser les marchands et commerçants sur l'importance de respecter les conditions d'hygiène et de conservation des aliments et l'affichage des prix.



La commission provinciale mixte est composée notamment de représentants de la division des Affaires économiques et de la coordination, de l'Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), du Bureau municipal d'hygiène et des services de sécurité.