Bouillon de culture

21/02/2020

Exposition



Le vernissage de l'exposition internationale "Rêveurs de coupons de toile" placée sous le thème de la reconstruction et initiée par le mouvement littéraire-artistique "Le miroir d'Alice", a été organisé mardi au Théâtre national Mohammed V de Rabat.

Cette exposition, qui réunit des artistes marocains, italiens et roumains, se poursuit jusqu'au 22 février et vise à promouvoir la culture de la reconstruction, une idée qui se concrétise à travers une série d'œuvres réalisées par des petits morceaux de toile juxtaposés.

Placée sous la direction artistique de Giuseppina Rossitto et Mohamed Aachati, les artistes participants sont des poètes, des écrivains, des peintres, des photographes, des auteurs créatifs de tous les arts et des lecteurs, ainsi que des supporters des activités de promotion sociale de l’écriture et de l'art.



Concert



Dans le cadre de ses activités dédiées à la promotion des jeunes artistes, la Fondation HIBA présentera, le 22 février au café du cinéma Renaissance à Rabat, le concert de deux groupes de jeunes musiciens, à savoir Ekinox et Skyzofriends.

Ce concert de musique Pop Rock sera l'occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir ces deux lauréats du programme "HIBA Rec" qui vise, à travers le soutien à la scène artistique marocaine, à contribuer à la professionnalisation du secteur culturel, promouvoir les pratiques artistiques et donner la chance aux jeunes talents d’être découverts.

Il a également pour vocation de révéler des artistes émergents et de leur offrir l’enregistrement, le mixage et le mastering d’un titre dans des conditions professionnelles, l'objectif étant d'apporter aux jeunes artistes des outils complémentaires et essentiels pour la promotion du titre enregistré.