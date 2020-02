Bouillon de culture

20/02/2020

Rencontre



L’Institut Cervantès de Marrakech organisera ce jeudi une rencontre autour de la revue touristique littéraire "Le Marrakech de Juan Goytisolo", qui reconstitue l’ancienne ville impériale à travers les lieux qui ont inspiré l’œuvre de l'écrivain espagnol, Juan Goytisolo, décédé le 4 juin 2017 dans la cité ocre. Cette revue a été élaborée par un groupe d’étudiants du master en journalisme de voyage de l’Université autonome de Barcelone, avec la collaboration du peintre barcelonais Manolo Rivera, qui a conçu la couverture, Pep Bernadas, expert en Afrique du Nord et l’écrivaine et amie de Goytisolo, Nuria Amat entre autres.

Lors de cette rencontre, Elena Hita Piera et Miriam Clemente vont faire part de leur expérience dans la ville et raconter comment elle s’est concrétisée en une série d'interviews, de chroniques et de reportages.

Né en 1931 à Barcelone, Feu Juan Goytisolo, qui s’était installé dans la cité ocre, a été l’un des écrivains espagnols les plus importants de la seconde moitié du 20ème siècle.