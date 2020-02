Bouillon de culture

08/02/2020

Colloque



Le colloque international sur "La ville dans le monde musulman : genèse et mutation", a ouvert ses travaux mercredi à Rabat en présence d'une panoplie de professeurs, de spécialistes, d'universitaires et de personnalités de divers horizons.

Cet évènement organisé à l’initiative de l’Académie du Royaume du Maroc et de la Revue Hespéris-Tamuda, publiée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, offre l'opportunité pour des débats et des contributions scientifiques qui seront compilés dans un numéro spécial de la revue consacré à "la ville dans le monde musulman".

L’objectif est de donner la possibilité aux chercheurs de différentes disciplines pour contribuer à l’établissement d’un état des lieux de la connaissance autour de sujets liés à la ville musulmane et proposer des synthèses chaque fois que cela s’avère possible.



Exposition



Le vernissage de l’exposition "Rêveries et variations lyriques" a eu lieu, jeudi soir à Rabat, à travers l'étalage d'une collection d’œuvres d’art de Nouzha Bennani, une artiste avec un goût inné des couleurs et des matières, plongeant le public avec ses tableaux artistiques dans un véritable festival de couleurs ardentes.

Inaugurée au centre commercial Mega Mall, cette exposition réunit plusieurs toiles de différentes tailles sous forme de tableaux ou de tissus, relatant des couleurs indistinctes qui se combinent délicatement, avec une teinte colorée qui échappe à toute définition de Nouzha Bennani comme pour exprimer, de la manière la plus vive, une forme de créativité inespérée à travers des œuvres d’art 'invitant l'imaginaire du public à plonger dans un monde de couleurs et de matières entrelacées'.