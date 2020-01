Bouillon de culture

18/01/2020

Exposition



Le vernissage de l'exposition "Harmony'", qui présente les œuvres de l'artiste peintre maroco-allemand Mohammed Ouammi, a eu lieu, jeudi à Rabat, en présence d’une pléiade de personnalités des mondes de l’art, des médias et de la culture.

Montée à l'Espace rivages de la Fondation Hassan II pour les MRE jusqu'au 15 février prochain, cette exposition fait découvrir au public une vingtaine d’œuvres artistiques aux couleurs intenses, conçues pour la plupart dans un style abstrait qui reflète l'état d'esprit de cet artiste peintre qui combine art, liberté et émotions.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ouammi a relevé qu'il s'agit de sa première exposition professionnelle au Maroc, à travers laquelle il ambitionne de mettre en exergue la nature et les lumières du Maroc et ce, dans un cadre artistique abstrait, notant que sa collection de toiles est le fruit d'un travail acharné d'une année.



Magda n'est plus



L'artiste Magda, l'une des étoiles les plus importantes du cinéma égyptien, s'est éteinte, jeudi, à l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille.

Née en 1931 à Tanta, Magda a commencé sa carrière artistique à l'âge de 15 ans, mais ses véritables débuts dans le monde du cinéma remonte à 1949 dans le film "El Naseh", réalisé par Seif Eddine Shawkat.

L'artiste a ensuite fondé sa propre société de production cinématographique où elle a produit des films célèbres, notamment "Jamila" et "Hegret El Rasoul" et a représenté l'Egypte dans de nombreux festivals internationaux et semaines cinématographiques internationales.

En 1995, Magda a été élue présidente de la "Egyptian Women in Film Association" et a remporté de nombreux prix aux festivals de Damas, de Berlin et de Venise. Elle a également reçu le prix du ministère égyptien de la Culture et de l'Orientation.