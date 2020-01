Bouillon de culture

04/01/2020

FNF

La 21ème édition du Festival national du film (FNF) de Tanger se tiendra du 28 février au 07 mars prochains, annonce jeudi le Centre cinématographique marocain (CCM). Le programme du FNF comporte une compétition pour les films de court métrage de fiction, une compétition pour les films de long métrage de fiction et de documentaire, des rencontres professionnelles, la présentation du bilan cinématographique au titre de l'année 2019 et des activités parallèles, indique le CCM dans un communiqué. Le règlement du festival, les fiches d'inscription et les demandes d’accréditation sont disponibles sur le site du festival "www.ccm.ma/fnf21", selon la même source.