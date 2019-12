Bouillon de culture

31/12/2019

Diam’s

Icône d'un rap au féminin, avec ses textes militants et coup de poing, Diam's ne veut plus faire de musique. En novembre dernier, un possible comeback de l'interprète de La Boulette avait alerté ses fans sur la Toile. Elle avait alors relayé un cliché énigmatique avec, en légende, "Work In Progress". Mais finalement, Mélanie Georgiades de son vrai nom ne fera pas son retour dans les bacs. Dans une story à la une sur son compte Instagram, et citée par nos confrères de Télé-Loisirs, l'ex-rappeuse a annoncé qu'elle se lance dans le design. "Avis à tous les amoureux de design et d'architecture", lance-t-elle d'abord. "J'ai ouvert un compte afin de partager avec vous de nouveaux projets à venir dans ce domaine", enchaîne-t-elle ensuite. Le nom de ce nouveau compte Instagram ? "Home by Mel". La page a été lancée au mois d'avril 2019 et compte désormais plus de 4.500 abonnés.



Jack Burns

On le décrivait comme le prochain Billy Elliot... Le 1er décembre dernier, le jeune acteur Jack Burns est brutalement décédé. Son corps avait été retrouvé sans vie dans son domicile de Greenock, en Ecosse. Après son décès, une enquête avait été ouverte pour déterminer les circonstances exactes. Comme le révèle The Mirror, samedi 28 décembre, le jeune garçon s'est suicidé. Les secours l'ont retrouvé pendu chez lui. Transporté rapidement à l'hôpital, Jack Burns est décédé peu après. L'annonce de la mort de l'adolescent avait été partagée sur la page Facebook d'Elite Academy of Dance : "C'est avec un cœur très lourd que nous écrivons ce billet. Jack a été une source d'inspiration pour tout le monde chez Elite et a touché le cœur de tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler et de danser avec lui depuis 2012".