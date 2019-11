Bouillon de culture

18/11/2019 Libé

Galerie

Les infrastructures culturelles et artistiques de la province d’Al Haouz viennent d’être renforcées avec l’inauguration en fin de semaine dernière à Lalla Takerkoust de la galerie ORA. Cette nouvelle structure artistique a été inaugurée à l’occasion de la 4ème édition du Festival "Plumes et pinceaux", organisée durant quatre jours sous le thème "La culture au service de l’intégrité territoriale".

Selon les responsables de cette galerie, cette structure artistique sera d’une grande valeur ajoutée dans cette province étant donné qu’elle permettra d’accueillir des expositions d’artistes nationaux et étrangers. Y sont exposées actuellement des œuvres d’artistes ayant participé à la 3ème édition du Festival "Plumes et pinceaux" et à la première édition du Festival "Empreintes de l’artiste" organisée l’année dernière. La nouvelle galerie expose aussi des dessins d’enfants ayant participé à une journée qui leur a été consacrée durant la précédente édition.



Festival



La 3ème édition du Festival "Marrakech Folklore Days", prévue du 25 au 29 mars prochain, sous le signe "Marrakech, capitale africaine de la culture 2020", verra la participation de plus de 1.300 artistes et 50 troupes issus de 36 pays, annonce l’Association du patrimoine et du folklore (APF), initiatrice de cette manifestation culturelle.

Durant 5 jours, les troupes folkloriques participantes formées afin de préserver les chansons, les danses et les costumes de l’oubli présenteront des spectacles artistiques relatant l’histoire et la civilisation de chaque peuple et échanger en unisson en parlant une seule langue promouvant la paix et la cohabitation et rejetant la haine.