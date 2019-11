Bouillon de culture

09/11/2019

Ernest J. Gaines



Le romancier afro-américain Ernest J. Gaines est décédé mardi des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 86 ans, a-t-on appris vendredi auprès de son éditeur français.

L'écrivain était notamment l'auteur de "Colère en Louisiane", adapté au cinéma par le réalisateur Volker Schlöndorff, et d'"Autobiographie de Miss Jane Pittman", considéré comme son chef-d'oeuvre. Il est mort chez lui, à Oscar en Louisiane (sud des Etats-Unis), a précisé son éditeur.

Ernest J. Gaines était "un géant au regard triste", a réagi son éditrice Liana Levi qui a publié tous ses livres en français. "Du haut de sa stature imposante Ernest J. Gaines remplissait l'espace de ce regard, un regard qui laissait deviner l'enfant qu'il avait été lorsque, à l'âge de neuf ans, il ramassait des pommes de terre sur les plantations du Sud des Etats-Unis.

J'aurais aimé le voir sourire, mais non, l'occasion ne lui en a pas été donnée", a ajouté l'éditrice. Il a publié huit romans et plusieurs nouvelles, disponibles en France chez Liana Levi et traduits par Michelle Herpe-Voslinsky.



Meryl Streep



L'actrice américaine Meryl Streep co-présidera le prochain gala du Met, événement mondain de l'année à New York, le 4 mai 2020, a annoncé jeudi le Metropolitan Museum.

La comédienne aux trois Oscars partagera la présidence avec quatre autres personnes, dont l'actrice américaine, Emma Stone, ainsi que le dramaturge, compositeur et acteur Lin-Manuel Miranda (la comédie musicale "Hamilton").

Autres co-présidents, le directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, et la présidente du Costume Institute, qui accueillera le gala, Anna Wintour. Meryl Streep a été choisie, comme les autres co-présidents, par Anna Wintour, dont la vie et la personnalité ont servi de base au film "Le diable s'habille en Prada" (2006). La comédienne avait interprété, dans le film, Miranda Priestly, personnage acerbe et intransigeant directement inspiré d'Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue. Sa prestation lui avait valu une nomination aux Oscars.