Bouillon de culture

07/11/2019

Théâtre



La 6ème édition du Festival de théâtre de Houara se tiendra, du 07 au 10 novembre à Oulad Teima, (province de Taroudant), sous le thème "Le théâtre, une plate-forme de coexistence et de tolérance".

Cette manifestation, qui coïncide avec la commémoration de l'anniversaire de la glorieuse Marche Verte, sera marquée par la participation de plusieurs troupes en provenance de sept pays, indique un communiqué du "Forum Anfass pour la culture et l’art", initiateur de cet événement.

Les pièces théâtrales marocaines en lice pour la compétition officielle du festival appartiennent à des troupes des villes d’Ouarzazate, de Casablanca et de Taroudant. Les troupes internationales, quant à elles, sont issues du Bahreïn, d’Italie, d’Algérie et d’Espagne.

La présidence du jury du festival a été confiée à Salem Gouindi et comprend parmi ses membres le réalisateur égyptien Ahmed Fouad, l’Espagnole Valeria Tejero Navas, ainsi que le Marocain Moulay Driss Idrissi.

Cette édition sera marquée par un hommage qui sera rendu à Abdelkrim Berrechid, une figure de proue du théâtre national, outre des cérémonies de signature d’ouvrages et des ateliers de formation en art dramatique.

A noter que cette édition se tiendra en partenariat avec le comité provincial du développement humain, la collectivité territoriale d’Oulad Teima, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, "Toreno Group", ainsi que le Centre Souss-Massa pour le développement culturel.



Cinéma



La 8ème édition du Festival international du cinéma pour tous se tiendra, du 22 au 24 novembre à Tiznit, en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Tiznit.

Cette manifestation culturelle et artistique, initiée par "l'Association Tiznit pour la culture cinématographique", vise à sensibiliser le public local et les visiteurs de la ville sur l’importance de l’image cinématographique et son pouvoir expressif, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les films programmés dans le cadre de ce festival seront projetés dans les différents espaces de la ville de Tiznit, notamment la prison locale et les centres d'accueil des personnes en situation de handicap.

Cette édition sera marquée par l’organisation d’ateliers d’information dans les métiers de cinéma, ainsi que par la projection de films pour la jeunesse, au niveau de plusieurs établissements scolaires en vue de contribuer à l’animation culturelle et cinématographique de la ville.

Le programme de cette édition comprend également une compétition relative aux courts métrages, conclut-on de même source.