Bouillon de culture

18/10/2019

Notorious

B.I.G et

Whitney Houston



Comme chaque année, le célèbre Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon américain du rock et de la musique pop, a présenté sa liste d'artistes successibles d'intégrer ses rangs, une pré-sélection qui inclut notamment le rappeur Notorious B.I.G et la chanteuse Whitney Houston. Ses deux artistes décédés font partie d'une liste de 16 noms dévoilée mardi par la prestigieuse institution et qui inclut notamment les groupes de rock/hard rock/metal Depeche Mode, Motorhead Soundgarden, Nine Inch Nails et Judas Priest. Notorious B.I.G. - légende du hip-hop des années 90 et considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps - a été assassiné le 9 mars 1997 à l'âge de 24 ans, sur fond de rivalité entre la côte Est et la côte Ouest.

Son meilleur ennemi Tupac Shakur, assassiné en 1996, a rejoint le Rock and Roll Hall of Fame en 2017. Whitney Houston, artiste féminine ayant reçu le plus grand nombre de récompenses de tous les temps, est morte à 48 ans en 2012 après une longue lutte contre une dépendance aux drogues. En dix ans, la chanteuse de R&B était passée d'enfant chérie des Américains à la une des journaux à scandales.