Bouillon de culture

10/10/2019

Droits d'auteur

Le ministère de la Culture et de la Communication -département de la Culture- a annoncé, mardi, avoir entamé la distribution des droits d’auteur relatifs aux genres dramatique et littéraire. Les revenus de la copie privée au titre du mois d'octobre, genres dramatique et littéraire, dépassent les 3 millions de dirhams (MDH), profitant à 125 créateurs, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que l'opération de distribution de ces droits s’inscrit dans le cadre du plan d’action du département de la Culture visant à asseoir les bases d’une gestion optimale des droits financiers et moraux des artistes, des créateurs et des ayants droit, par le biais du Bureau marocain du droit d'auteur (BMDA). S’agissant du genre musique, les revenus du droit d'auteurs ont atteint environ 6 MDH, bénéficiant à 1.026 créateurs, selon la même source. Les bénéficiaires recevront leurs rémunérations à partir du lundi 14 octobre, précise le communiqué, faisant savoir qu'un total de 5.639 personnes ont bénéficié des revenus relatifs aux genres musical, littéraire et dramatique, au titre de la période allant de janvier 2019 jusqu’au début d’octobre, avec une enveloppe budgétaire de 28,7 MDH.



Exposition

La ville de Marrakech abrite jusqu'au 2 novembre prochain à la galerie David Bloch, l'exposition "Hors sol" du plasticien français Vincent Abadie Hafez, l’un des fondateurs de la calligraphie urbaine. Dans une chorégraphie à l'aisance virtuose, Vincent Abadie Hafez "Zepha" compose une partition rituelle délivrant la lettre de son carcan sémiotique pour n’en conserver que l’essence d’une esthétique, la portée transculturelle d’un signe. L'entrelace de caractères aux origines métissées structure une multiplicité de contrastes. Logique formelle et confusion des lignes, pragmatisme et gestuelle instinctive, le point d’ancrage s’incarne dans le mouvement et l’abstraction qui en émerge.