Bouillon de culture

08/10/2019

Ginger Baker



Ginger Baker, le batteur du groupe de rock britannique Cream qui comptait Jack Bruce au chant et à la basse, et Eric Clapton à la guitare, est mort à l'âge de 80 ans, ont annoncé ses proches dimanche sur son compte Twitter.

"Nous sommes très tristes d'annoncer que Ginger est décédé paisiblement à l'hôpital ce matin. Merci à tout le monde pour vos gentils mots ces dernières semaines", est-il écrit dans un message publié sur le compte Twitter du musicien.

Ginger Baker est l'un des trois grands batteurs britanniques ayant marqué dans la seconde moitié des années soixante l'histoire du rock, avec Charlie Watts des Rolling Stones et Mitch Mitchell au sein du Jimi Hendrix Experience.



Marcello Giordani



Le ténor italien Marcello Giordani, décédé samedi d'un infarctus à l'âge de 56 ans en Sicile, a été salué dimanche par des artistes et le Metropolitan Opera de New York.

Le Met s'est déclaré "profondément peiné d'apprendre le décès de Marcello Giordani", qui avait démarré dans l'institution en 1995 dans le rôle de Rodolfo (La Bohème de Puccini), s'y produisant ensuite dans près de 250 représentations et 27 rôles différents.

La soprano Angela Georghiu a notamment exprimé sa tristesse sur la disparition du ténor italien, "une voix en or", avec qui elle avait chanté sur la scène du Met à de nombreuses reprises.

Selon les médias italiens, l'artiste est décédé samedi après-midi d'un infarctus dans sa maison d'Augusta, en Sicile, où il était né en 1963. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer.

Voici un mois, il avait interprêté le rôle de Calaf (Turandot de Puccini), dans les théâtres grecs de plein air de Taormine et Siracuse.

Marcello Giordani a eu une riche carrière internationale, au travers d'un répertoire très complet, des opéras Bel Canto de Rossini, Donizetti et Bellini, aux rôles plus dramatiques de Verdi, Puccini et Berlioz.