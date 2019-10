Bouillon de culture

03/10/2019

Sites archéologiques

Plus de 2 millions de personnes ont visité les 19 sites archéologiques sous tutelle du département de la Culture, entre janvier et septembre 2019, a annoncé mardi le département. Le ministère a noté, dans un communiqué, une augmentation significative des revenus de ces sites, lesquels s’élèvent à 110 millions de dirhams pour la même période. "Dans le cadre des efforts soutenus qu’il déploie pour préserver et valoriser les éléments du patrimoine culturel matériel, les sites archéologiques et les bâtiments historiques, en tant que source de développement économique et levier du développement durable du Royaume, le ministère de la Culture et de la Communication œuvre à l’optimisation et au développement de son offre de services, afin de la rendre attractive pour les visiteurs de ces sites, et en accroître les revenus selon une gestion optimale incluant les volets juridiques, institutionnels, matériels et humains", souligne le communiqué.



Festival

Le 22ème Festival national de l'art du madih et samaâ de Fès se déroulera du 4 au 12 octobre, avec un menu riche en soirées artistiques et veillées religieuses. Une initiative de la commune de Fès, cet évènement, placé cette année sous le thème ‘’L’art du madih et samaâ…authenticité et prolongement’’, tend à valoriser et préserver cet art authentique, en tant que composante principale du patrimoine culturel marocain. Devenu un rendez-vous incontournable pour les mélomanes de la ville, le festival prévoit de nombreux spectacles et soirées religieuses et de dikr dans les zaouïas de la ville, notamment celles de Sidi Kacem Ben Rahmoun et Addarqaouya. Cette édition, qui coïncide avec le Moussem annuel de Moulay Idriss Al Azhar, verra la participation d’une belle sélection de troupes nationales du madih et samaâ et de la musique soufie, en l’occurrence l’Association Imam Al Boussayri de Fès, Al Assal de Rabat, Arrayan du madih et samaa d’Oujda, Imam Arrifai de Tanger et l’Association fassie du samaa et madih.