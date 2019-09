Bouillon de culture

26/09/2019

Astérix

A l’occasion des 60 ans d’Astérix marqués en octobre par la sortie d’un nouvel album, la Monnaie de Paris va mettre en circulation une pièce de 2 euros à l’effigie de l’irréductible gaulois. Chaque année, la Monnaie de Paris émet des pièces de 2 euros commémoratives mettant à l’honneur des personnages historiques ou des oeuvres caritatives.

Le modèle Astérix a été frappé à 310.000 exemplaires seulement, le plus faible tirage pour une pièce commémorative française de 2 euros. Le célèbre Gaulois est représenté de profil avec son célèbre casque ailé, entouré de lauriers.

Le millésime 2019 et le 60e anniversaire des aventures d’Astérix sont inscrits en chiffres... romains. Astérix a fait son apparition le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de l’hebdomadaire Pilote.

Depuis six décennies et 37 aventures (le 38e album, “La Fille de Vercingétorix”, paraîtra le 24 octobre), la série est devenue un “lieu de mémoire” de l’identité française, s’ingéniant à parodier le mythe de “nos ancêtres les Gaulois”. Traduit dans 111 langues et dialectes, Astérix demeure la bande dessinée la plus traduite au monde. 380 millions d’albums ont été vendus depuis 1959.



Nick Cave



Le rockeur australien Nick Cave a réjoui ses fans lundi en annonçant la sortie la semaine prochaine de son nouvel album, le double disque “Ghosteen”. Le chanteur de 62 ans, star du rock gothique et alternatif, a annoncé sur son site internet la sortie du 17e album de son groupe Nick Cave and the Bad Seeds. “Les chansons du premier album sont les enfants.

Celles du second sont les parents”, a déclaré l’auteur-compositeur-interprète, connue pour l’émotion qui se dégage de ses paroles. “Ghosteen est un esprit en mouvement”, a-t-il ajouté. Le premier disque est fait de huit morceaux alors que le second sera composé de seulement deux (longs) morceaux, “liés par un texte de « spoken word »”, forme de poésie orale accompagnée, ou non, de musique.

La date précise de sortie n’est pas connue. Il s’agit du premier album de Nick Cave and the Bad Seeds depuis 2016 et “Skeleton Tree”, dans lequel le chanteur revenait notamment sur la mort accidentelle de son fils adolescent.