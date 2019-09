Bouillon de culture

25/09/2019

Monuments

historiques



Le ministère de la Culture et de la Communication – département de la culture – a réalisé un inventaire complet des bâtiments et monuments architecturaux au niveau de l'espace territorial relevant de la commune d’Agadir, et ce conformément à son plan d’action en matière de protection et de réhabilitation des édifices et sites historiques.

Dans un communiqué, le ministère indique que les recherches sur le terrain, les premières du genre, ont permis d'identifier plus de 80 bâtiments historiques, composés d'édifices publics et privés, de zaouïas, de sanctuaires, de salles de cinéma, d'hôpitaux, d'établissements bancaires et éducatifs, de ponts et d'usines, ainsi que d’autres sites d’importance géologique.