Bouillon de culture

19/09/2019

Théâtre



Le ministère de la Communication et de la Culture a annoncé mardi le lancement de l’appel à candidatures pour la 21e édition du Festival national du théâtre de Tétouan, qui se tiendra du 15 au 22 novembre 2019 dans les villes de Tétouan, M’diq et Fnideq.

La réception des demandes de participation à ce festival, qui se tient en partenariat avec la province de Tétouan et en collaboration avec d’autres institutions, se poursuivra jusqu’au 10 octobre prochain, précise un communiqué du ministère. Il note que cet appel à candidatures s’adresse aux troupes marocaines, dont les créations ont été montées lors de la saison 2018/2019 et produites entre les 20e et 21e éditions du festival, et désireuses de participer à la compétition officielle du prix national du théâtre.

Ce prix, précise-t-on de même source, récompensera les catégories suivantes : prix de l’écriture théâtrale, prix de la mise en scène, prix de la scénographie, prix de l’interprétation masculine, prix de l’interprétation féminine, prix de jeune(s) talent(s) et le grand prix du festival.

Le ministère appelle les formations intéressées à procéder au dépôt de leur dossier auprès de la Direction des arts – Département théâtre, en soumettant une demande de participation, un enregistrement sur DVD ou USB de l’œuvre théâtrale proposée, des images issues de la représentation de l’œuvre proposée, un résumé de la pièce proposée, et une fiche technique de la pièce, ainsi que la liste des participants à la pièce avec noms complets et rôles.



Littérature



La troisième édition de l’événement culturel “Littératures itinérantes”, qui aura lieu le 5 octobre prochain à Marrakech, ambitionne d’installer une tradition de lecture mettant le livre à la portée de toutes les catégories sociales, et s’ouvrant sur le livre maghrébin et arabe, ont souligné mardi à Rabat, les organisateurs de cette manifestation.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du programme de cette édition, Nadia Essalmi, présidente de l’Association “Littératures itinérantes”, a souligné que l’événement a connu un grand succès lors de ses deux précédentes éditions, en relevant que cette initiative culturelle vise à “démocratiser la lecture, créer un contact étroit et direct entre le lecteur et l’auteur et permettre l’échange autour des livres, en créant un lien affectif avec son créateur”.