Bouillon de culture

18/09/2019

Rod Stewart

La star du rock britannique Rod Stewart a révélé qu'il avait guéri d'un cancer de la prostate après avoir suivi secrètement un traitement pendant deux ans. L'ex-chanteur des Faces, 74 ans, a fait ce week-end son "coming out" sur son cancer lors d'une collecte de fonds contre cette maladie dans le Surrey (sud de l'Angleterre), a indiqué lundi l'Association Prostate Project dans un communiqué. Il est considéré comme entièrement guéri depuis juillet dernier.

En rendant public son combat contre la maladie, Sir Rod a exhorté l'audience masculine à effectuer régulièrement des examens médicaux afin de favoriser le diagnostic à un stade précoce. "Personne ne le savait mais j'ai pensé qu'il était temps que je le dise à tout le monde. Si je suis guéri, maintenant, c'est simplement parce que je m'en suis occupé tôt. J'ai eu tant de tests (de dépistage)", a-t-il témoigné. "Les mecs, il faut vraiment aller chez le docteur", a-t-il encore plaidé.

Chaque année, près de 50.000 Britanniques sont diagnostiqués du cancer de la prostate.



Seinfeld

Le service de vidéo en ligne Netflix a annoncé lundi avoir acquis les droits de diffusion de la série américaine "Seinfeld" à partir de 2021, un coup de plus dans la bataille des plateformes pour étoffer leurs catalogues avant une explosion de la concurrence. Il s'agit d'un sursaut pour Netflix, qui va déjà perdre "Friends" en fin d'année, ainsi que "The Office" à partir de 2021, soit les deux séries les plus regardées sur sa plateforme.

Les droits de diffusion numérique de "Seinfeld" sont actuellement détenus par une autre plateforme, Hulu, filiale de Disney, depuis 2015. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. NBCUniversal a déboursé 500 millions de dollars sur cinq ans pour "The Office" et WarnerMedia 425, également sur cinq ans, pour "Friends". Les vieilles séries sont devenues des actifs de prix dans la perspective du lancement, en novembre, des offres vidéo par abonnements d'Apple et Disney, puis de WarnerMedia et NBCUniversal en 2020.