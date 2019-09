Bouillon de culture

Près d'un an après son décès, la maison de Charles Azanvour située à Mouriès dans les Alpilles est mise en vente. Si vous souhaitez l’acquérir, il vous faudra avoir un sacré compte en banque... En effet, la propriété est proposée pour la coquette somme de 2.450.000 euros. Pour ce prix-là, il y a un très grand jardin, de nombreuses pièces et la possibilité de vivre dans une maison qui est pleine d'histoire. Pas moins de 9 chambres et 4 salles de bains pour une surface habitable de 660 m². Une sacrée demeure dans laquelle peut loger une famille complète.