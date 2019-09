Bouillon de culture

02/09/2019 Libé

​DJ Arafat



La tombe et le cercueil du chanteur ivoirien DJ Arafat ont été ouverts par des fans samedi matin à Abidjan, alors que la star du coupé-décalé venait d'être inhumée après une nuit d'hommage musical, selon des témoignages recueillis par l'AFP.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir une foule de jeunes agités qui ont ouvert la tombe et le cercueil de DJ Arafat, et qui prennent en photo sa dépouille. "Nous avions voulu voir le corps de notre idole avant la fermeture du tombeau", a expliqué un fan (sans donner son nom) à un journaliste de l'AFP aux abords du cimetière de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. "C'est Yoro, c'est lui!", a crié un autre fan, en référence au surnom "Yorobo" de DJ Arafat.

La police est intervenue pour disperser la foule, tirant des gaz lacrymogènes. Plusieurs personnes ont été blessées, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Auparavant, des échauffourées avaient éclaté aux abords du cimetière de Williamsville entre la police et des fans mécontents d'être tenus à l'écart de l'enterrement qui s'est déroulé dans l'intimité familiale.



Josefina Molina



Le Prix national de cinématographie édition 2019 en Espagne a été attribué à la réalisatrice, scénariste et metteur en scène espagnole Josefina Molina, a indiqué le ministère de la Culture et des Sports.

Le jury de ce prix, doté de 30.000 euros, a mis en avant la contribution singulière de Josefina Molina à la promotion du cinéma espagnol, notant qu'elle est considérée comme "une référence pour plusieurs générations de cinéastes", a précisé le ministère espagnol dans un communiqué.

"Son regard libre et sans préjugés a été essentiel pour comprendre la situation des femmes au cours des années de la transition et de la consolidation de la démocratie", a relevé encore le jury, notant que les oeuvres de Mme Molina traduisent "son engagement en faveur de la promotion de la représentation des femmes dans l'industrie cinématographique".

Le Prix de cinématographie est décerné par l'Institut de cinématographie et des arts audiovisuels (ICAA), relevant du ministère de la Culture et des Sports.