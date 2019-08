Bouillon de culture

30/08/2019

Sentsov

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie, a été transféré à Moscou depuis son camp du Grand Nord russe, a affirmé jeudi l’agence de presse russe Interfax, en suggérant que ce serait un premier pas vers sa remise à l’Ukraine dans le cadre d’un échange de prisonniers. “Il a été transféré à Moscou dans le cadre d’un échange (de prisonniers) en cours”, a assuré une source “bien informée” citée par l’agence.

Fin juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé à la Russie d’échanger Oleg Sentsov contre le journaliste ukraino-russe Kyrylo Vychynsky, jugé pour “haute trahison” à Kiev. En réponse, la déléguée aux droits de l’Homme auprès du Kremlin, Tatiana Moskalkova, a affirmé que M. Vychynsky était “catégoriquement opposé à tout échange”, estimant qu’il devait être remis en liberté “sans aucune condition préalable”.

Mercredi, l’Ukraine a remis en liberté conditionnelle Kyrylo Vychynsky, cette décision surprise de la justice ukrainienne intervenant au moment où Kiev et Moscou discutent d’un possible échange de plusieurs dizaines de prisonniers détenus par les deux pays.



Lil Nas X

Le rappeur Lil Nas X, dont le tube “Old Town Road” a fait danser les Etats-Unis et le monde entier toute l’année, a été nommé mercredi à un important prix de country américain, quelques mois après avoir été interdit des classements de ce genre musical.

“Old Town Road” qui mêle un air de banjo et de lourdes basses, se présentait comme un titre rap aux accents country. Mais Billboard avait décidé de le retirer de son classement des ventes de ce genre américain traditionnel, car il “ne réunissait pas suffisamment d’éléments de la country d’aujourd’hui”.

Cette décision a suscité de nombreuses critiques, notamment de personnes estimant que le musicien a été catalogué comme étant uniquement un artiste hip-hop parce qu’il était noir. Grâce à un remix invitant la légende de la country Billy Ray Cyrus, le morceau a contourné la difficulté pour s’imposer en tête des ventes de disques tous styles confondus, sans discontinuer de la semaine du 4 avril au 19 août, un record de longévité américaine.