Bouillon de culture

22/08/2019

James Bond



Le 25ème opus des aventures du célèbre espion James Bond s'intitulera "No Time To Die" ("Pas le temps de mourir"), a annoncé vendredi sur Twitter son équipe de production. Il sortira en salle le 3 avril au Royaume-Uni et le 8 avril aux Etats-Unis, a précisé la production. Pour ce 25e épisode réalisé par l'Américain Cary Fukunaga, le Britannique Daniel Craig revêt le smoking de l'agent 007 tandis que l'acteur américain oscarisé Rami Malek interprète le méchant. Les actrices Naomie Harris et Léa Seydoux figureront aussi au générique aux côtés de Ben Whishaw. Le tournage a suscité des inquiétudes à la suite de la blessure à la cheville fin mai en Jamaïque de Daniel Craig, pour laquelle il a été opéré et a dû observer une convalescence de deux semaines, sans toutefois retarder le calendrier de la production. Et début juin, le tournage d'une explosion près de Londres avait blessé légèrement un membre de l'équipe à l'extérieur du plateau et provoqué des dégâts. Le tournage doit se poursuivre en août et septembre en Italie du Sud.



Fred Rister



Le compositeur de musique électronique Fred Rister, à l'origine de tubes planétaires comme "I gotta feeling" des Black eyed peas et compositeur de l'ombre du DJ David Guetta, est mort mardi à l'âge de 58 ans, a-t-on appris de sources concordantes. DJ, producteur et compositeur originaire de Dunkerque (Nord), Fred Rister, de son vrai nom Frédéric Riesterer, a collaboré avec David Guetta depuis les années 2000 et co-écrit plusieurs grands succès, remportant notamment en 2010 un Grammy Awards pour le titre "When love takes over". "Fils d'ouvrier tranquille, je décrochai un BP de coiffure, gagnais ma vie, j'étais aimé de mes parents et bien sûr, quelque chose me manquait. C'est au Stardust, la boîte mythique de La Panne (en Belgique), assis dans la cabine du DJ, qu'un soir tout changea. La musique, cette musique, me percuta pour la vie", écrivait-il dans son livre "Faire danser les gens", paru en 2018 (Séguier). Il avait souffert de plusieurs cancers et arrêté ses traitements en 2017. Il est mort à l'hôpital de Tourcoing, selon David Guetta.