Bouillon de culture

20/08/2019

Alain Delon



Les nouvelles rassurantes d'Alain Delon se multiplient. Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon, ses trois enfants, ont chacun à leur tour apporté des précisions sur l'état de santé de leur père, après que son AVC suivi d'une hémorragie cérébrale a été révélé. Alors que l'acteur de 83 ans se repose dans une clinique suisse, l'un de ses biographes Vincent Quivy revient sur cette communication pour BFMTV: "L'idée, je crois, c'est de montrer que face à la maladie et face à l'épreuve les enfants se réunissent autour d'Alain Delon", décrypte-t-il. "On sait qu'Alain Delon a eu des relations difficiles, face à ses fils notamment (...) ça montre que dans la famille Delon tout le monde est réuni, tout le monde fait corps avec le patriarche et est là pour le soutenir." Selon l'auteur d'Alain Delon, Ange et Voyou (Seuil), c'est aussi par nécessité que les enfants de la star ont pris le relais de la communication. Il rappelle qu'Alain Delon a eu de nombreux problèmes de santé au cours des dernières années, et poursuit:

"C'est un homme qui a vieilli, qui est fatigué et qui ne veut pas trop se montrer dans un état qui ne correspond pas à ce qu'il est, à cette légende qu'il incarne. Il essaye aussi de préserver son image (...) il a été obligé de laisser un peu la communication le concernant entre les mains d'autres personnes que lui."



Exposition



Le photographe marocain Hassan Hajjaj fait partie d'une constellation d'artistes africains qui présentent leurs œuvres, jusqu'au 23 août à New York, dans le cadre de l'exposition collective "African Spirits". Tenue dans l'enceinte de la galerie Yossi Milo, l'exposition donne à voir des œuvres photographiques prises à l'intérieur et hors du studio, retraçant l'héritage visuel emblématique du portrait photo en Afrique du milieu du XXe siècle jusqu'à l'art contemporain. L'exposition, qui a ouvert ses portes au public depuis mi-juillet, a fait l'objet cette semaine d'une riche couverture médiatique, notamment de la part du prestigieux "New York Times" et de la radio publique "NPR" (National Public Radio). Sur sa page web, ce principal réseau de radiodiffusion public non commercial des États-Unis a illustré son article d'une photo prise par l'artiste marocain.