Bouillon de culture

09/08/2019

Projection



Les jeunes cinéphiles parmi les souiris et étrangers établis dans la cité des Alizés seront le 28 septembre prochain au rendez-vous avec la projection du film "Dans la brume", de son réalisateur Daniel Roby.

Sorti le 4 avril 2018, ce film (France-Québec) d’une durée de 1H29mn, est classé dans la rubrique "Science fiction".

Cet opus raconte une histoire attrayante: "Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe…. Mais les heures passent et un constat s’impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume…".



Prix



L'Assocation Mohtaraf Alfeddane de théâtre a lancé la deuxième édition du prix "Redouane Hdadou du texte dramatique" dans le cadre du programme intégré de l'association pour l'implantation du théâtre au sein du centre culturel de Fnideq, et ce avec l'appui du ministère de la Culture et de la Communication-département de la Culture.

Cette deuxième édition a été lancée suite au "succès remarquable" qu'a connu la première édition du prix, indique l'association dans un communiqué, notant que cette édition, un souffle nouveau, a pour but de conforter la culture de la reconnaissance à travers les réalisations créatives.

Outre le nom de l'écrivain Redouane Hdadou, un des grands noms du théâtre dans le Nord du Royaume, le prix se démarque par la volonté d'encourager la nouvelle génération à écrire des textes dramatiques, fait savoir la même source.

La participation à ce prix est ouverte aux jeunes Marocains âgés entre 18 et 40 ans jusqu'au 30 septembre, précise le communiqué, appelant les participants à soumettre un texte dramatique n'ayant jamais participé auparavant à d'autres prix, accompagné d'une photo du participant ainsi que d'un curriculum vitae.

Par ailleurs, le prix de la première édition a été remis au dramaturge Ismail El Fallahi pour son texte "Au sein du restaurant" (Dakhel Al Mataam), après délibérations du jury composé du défunt Mohcine Akhrif, de l'artiste Abdessalam Sahraoui, du critique Mohamed Ahouari, et présidé par l'artiste Samira Kadiri.