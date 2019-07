Bouillon de culture

09/07/2019

Cameron Boyce



Le jeune acteur américain Cameron Boyce, star de la chaîne Disney Channel, est décédé ce week-end à l'âge de 20 ans à Los Angeles, a confirmé dimanche le PDG de Disney Robert Iger. "Disney pleure la disparition de Cameron Boyce, qui avait de nombreux amis chez nous et avait beaucoup trop de talent, de coeur et de vie et était bien trop jeune pour mourir", a tweeté Robert Iger.

Selon le site californien spécialisé dans la vie des célébrités TMZ, Cameron Boyce, qui suivait un traitement médical, est décédé des suites d'une attaque dans son sommeil. Il était notamment connu pour ses rôles dans les séries Disney pour adolescents "Jessie", "Guide de survie d'un gamer" et dans les téléfilms "Descendants". Au cinéma, il avait notamment joué dans le film du français Alexandre Aja "Mirrors" (2008).



Stevie Wonder



Le légendaire chanteur de soul américain Stevie Wonder a annoncé samedi à ses fans à Londres qu'il allait subir une greffe de rein en septembre. "Je vais faire trois autres concerts et je vais faire une pause", a-t-il lancé au public venu le voir chanter à Hyde Park, où se déroule le Festival "British Summer Time" accueillant des stars mondiales comme Céline Dion ou Barbra Streisand. "Voilà ce qui va se passer : je vais me faire opérer, je vais avoir une greffe de rein en septembre cette année", a-t-il expliqué.

"Tout va bien, tout va bien, tout va bien, j'ai un donneur, tout va bien", a insisté l'artiste de 69 ans. "Donc vous n'allez plus entendre des rumeurs sur moi, je vous ai dit ce qui se passait, et je vais bien, d'accord ?". "Je veux que vous sachiez que je suis venu ici pour vous donner mon amour et vous remercier pour votre amour", a-t-il poursuivi sous les applaudissements, avant de conclure : "Je vous aime et que Dieu vous bénisse".