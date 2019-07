Bouillon de culture

03/07/2019

Caftan's world

Le raffinement, la splendeur et la somptuosité du caftan marocain ont réussi à attirer et séduire les mordus de la mode, lors de la 1ère édition du "Caftan's world fashion", tenue en fin de semaine à Genève. Au grand bonheur de l'assistance, de talentueux stylistes marocains, arabes et internationaux ont présenté à l'occasion de cet évènement initié par l'Association Nour Al Houda, une collection originale de caftans haute couture, symbole de l’élégance et de la féminité marocaine par excellence.

Le spectacle haut en couleur a ainsi offert, le temps d’une soirée entre mode, musique et chants, l’opportunité pour mettre en valeur la haute couture marocaine et l’élégance inégalable du caftan marocain qui représente l’une des composantes du riche patrimoine culturel du Royaume et l’une des facettes de l’art vestimentaire séculaire du pays.