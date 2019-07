Bouillon de culture

02/07/2019

Alexandre Kantorow



Le jury du Concours international de musique Tchaïkovski, l'un des plus prestigieux au monde, a décerné son premier prix de piano au jeune Français Alexandre Kantorow, qui en devient le premier lauréat français. "C'est comme d'avoir passé une frontière un peu magique (..), ça semblait inatteignable", a déclaré à l'AFP Alexandre Kantorow. Il est encore émerveillé d'avoir joué dans la grande salle du conservatoire d'Etat Tchaïkovski, où il a vu "tant de concerts légendaires sur le Net depuis tout petit".



Cuba Gooding Jr



L'acteur américain Cuba Gooding Jr, inculpé à New York pour attouchements non sollicités, a demandé un non-lieu lors d'une audience au tribunal de Manhattan. La juge Keshia Espinal n'a pas pris de décision dans l'immédiat, demandant au procureur une réponse écrite d'ici au 17 juillet, avant une nouvelle audience fixée au 14 août, a indiqué le bureau du procureur de Manhattan.

L'avocat de l'acteur - Oscar du meilleur second rôle en 1997 pour son rôle dans "Jerry Maguire" - a assuré que des images de caméras de sécurité montraient clairement que son client n'était pas coupable, et a remis une copie de ces images au juge, selon la télévision CBS.

L'avocat, Mark Heller, a aussi argué que de nouvelles audiences voire un procès risquaient de compromettre les projets cinématographiques de l'acteur. La procureure, Jenna Long, a de son côté présenté une déposition de l'accusatrice, restée anonyme, dans laquelle elle assure que l'acteur lui a bien palpé la poitrine dans un bar de Manhattan début juin.