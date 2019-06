Bouillon de culture

27/06/2019

Exposition



L'espace national de la mémoire historique, de la résistance et de la libération à Rabat a abrité, lundi, une exposition de documents sous le thème "Les relations maroco-turques dans les archives ottomanes", avec pour but d'explorer des documents datant d’une période importante de l’histoire de ces relations depuis le 16-ème siècle. Organisée par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, en partenariat avec l’ambassade de la République de Turquie au Maroc et avec le soutien de la direction générale des archives de l’Etat turc, cette manifestation porte sur l'exposition de 72 documents d'archives illustrant la profondeur des relations maroco-turques. Dans une déclaration à la MAP, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, El Mostafa El Ktiri, a souligné que les centres d’archives en Turquie conservent une quantité importante de documents historiques illustrant les relations maroco-turques et recensent et attestent de nombreuses transactions entre les deux pays, tout en notant l’importance de ces documents pour les historiens et les chercheurs, en particulier pour les universités marocaines.