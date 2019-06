Bouillon de culture

15/06/2019

Convention



Une convention de partenariat a été signée mercredi à la Ville lumière entre le ministère de la Culture et de la Communication et la Fondation nationale des musées (FNM), pour l'organisation de la Biennale internationale de Rabat, qui aura lieu du 10 septembre au 10 décembre.

En vertu de cette convention, paraphée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, et le président de la FNM, Mehdi Qotbi, le ministère s'engage à mettre en place plusieurs espaces à la disposition de la Fondation pour abriter les différentes activités organisées dans le cadre de la Biennale internationale de Rabat, en l’occurrence le site historique de Chellah, l'esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et le Jardin des Oudayas.

La FNM s’engage, pour sa part, à "assurer la visibilité du ministère de la Culture et de la communication, département de la Culture, en tant que partenaire dans le cadre des différentes activités liées à la Biennale internationale de Rabat".



Vernissage



Le vernissage de l'exposition "Un certain regard sur le spectacle" qui présente les photographies de scènes de l'artiste Alain Hanel, a eu lieu mardi, à la Galerie de l'Institut français de Rabat. Cette exposition de photographies de spectacles, de ballets ou encore d'opéra, met en scène les émotions et sensations brutes, vraies et immédiates des artistes.

Les photographies exposées décrivent les expressions d'une concentration réelle et sans artifices. Exprimant son attachement profond au Maroc et son amour pour sa ville natale Rabat, Alain Hanel a confié à la MAP que cette exposition est le fruit de plusieurs années de travail avec les plus grandes danseuses et chanteurs d'opéra en Russie et en France. Il a aussi fait part de sa fierté d'avoir exposé ses photographies à Rabat.