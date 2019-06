Bouillon de culture

12/06/2019

Olivia Colman



L'actrice oscarisée Olivia Colman, qui interprétera la reine Elizabeth II dans la série "The Crown", a été distinguée par la souveraine pour sa contribution au rayonnement de la culture britannique. Olivia Colman a été faite commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (CBE), selon la traditionnelle liste de distinctions accordées à l'occasion de l'anniversaire d'Elizabeth, 93 ans, qui doit être publiée samedi. Ces distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel an et à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine, célébré en juin bien qu'elle soit née le 21 avril 1926. La reine y distingue aussi bien des célébrités que des personnes inconnues du grand public consacrant leur temps à des oeuvres caritatives ou à aider leur communauté. "Je suis tout à fait ravie, enchantée et remplie d'humilité d'être en compagnie de ces gens incroyables, dont la plupart n'ont jamais été aussi visibles que moi, mais devraient l'être - et j'espère qu'ils le seront maintenant", a réagi Olivia Colman.



Comédie musicale



Les récompenses annuelles de Broadway ont été remises dimanche à Los Angeles, avec comme grand vainqueur de cette 73ème édition des Tony Awards, la comédie musicale inspirée de la mythologie grecque,"Hadestown", et "The Ferryman", pièce de théâtre sur le conflit en Irlande du Nord. Version très moderne du mythe d'Orphée et Eurydice,"Hadestown" a obtenu 14 nominations et huit récompenses, dont celle de meilleure comédie musicale. Parmi les autres grands favoris cette année, "The Ferryman" qui a eu quatre Tony, dont celui de meilleure pièce. La pièce mise en scène par Sam Mendes, sacré meilleur metteur en scène, raconte l'histoire tragique d'une disparition dans l'Irlande du Nord de 1981. L'acteur Bryan Cranston a été, par ailleurs, sacré meilleur acteur pour son rôle dans "Network". Cette année, Broadway a honoré Ali Stroker, une actrice en chaise roulante, pour sa prestation dans la comédie musicale "Oklahoma!", et Rachel Chavkin, metteuse en scène de "Hadestown", seule femme à la tête d'une comédie musicale cette saison.