Bouillon de culture

04/06/2019

Marrakech

Le bilan de la cellule communale pour l’organisation de l’événement "Marrakech, capitale culturelle de l’Afrique 2020" a été présenté jeudi soir, à la cité ocre.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil communal de Marrakech, Mohamed Larbi Belcaid, a appelé à la mobilisation collective pour garantir la réussite de cette manifestation. M. Belcaid s’est réjoui que le ministère de la Culture ait proposé d’organiser, lors de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, une grande rencontre le 31 janvier 2020, qui coïncide avec l’anniversaire du retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA).

Les ministres de la Culture africains seront invités à participer à cette rencontre, a-t-il tenu à rappeler. Le directeur régional de la culture, Azeddine Kara, a souligné que le ministère est ouvert sur tous les projets et initiatives proposés dans ce cadre. La représentante du Conseil régional de Marrakech-Safi, Touria Ikbal, a souligné que le conseil de la région a plusieurs propositions dans ce domaine qui seront étudiées avec le comité d’organisation.



Salon

Un nouveau Salon littéraire appelé "Marrakech, pensée et art" vient d’être récemment créé à la cité ocre, à l’initiative de la conférencière et chercheuse en patrimoine matériel et immatériel Amal Mellakh, avec comme objectif "de propager l’art et la culture". Des rencontres régulières seront organisées dans le cadre de ce salon littéraire afin de discuter et partager des sujets d’actualité, de philosophie, de littérature, de morale avancée, d’art et de musique, entre autres. Lors de la première rencontre organisée à Dar Chérifa, un débat a été consacré au livre "Labyrinthes" de Borges traduit en arabe par Dr. Mohamed Ait Laamim. La prochaine rencontre sera organisée sous le thème "Comment le protectorat a pu protéger le patrimoine bâti".