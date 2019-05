Bouillon de culture

01/06/2019

Exposition

L’artiste peintre marocaine, Zineb Bennis, exposera ses œuvres, du 12 juin au 12 juillet à Casablanca, dans le cadre de l’exposition "Sur le fil", mettant en relief de grands portraits saturés, majoritairement féminins. Cette exposition, qui se tiendra à la galerie "So Art Gallery", mettra en avant une esthétique aérienne et évanescente, fruit d’une phase difficile de transition vécue par cette jeune artiste dont les créations sont le reflet de conversations intérieures, indique un communiqué de la galerie.

"Sur le fil" est une exposition singulière qui se déploie à travers des canevas pour donner vie à de grands portraits saturés, délivrant des regards et des expressions faciales. Ces portraits, révélateurs d’émotions, sont particulièrement inspiré par des visages féminins.



Vernissage

Le vernissage d’une exposition patrimoniale sur les greniers collectifs "Iguidar" a eu lieu, mardi à Kasbah des Oudayas à Rabat, en présence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Organisée à l’occasion de la clôture des festivités du mois du patrimoine-2019, cette exposition, tenue sous le thème "Iguidar, abris de mémoire", vise essentiellement à mettre en avant les importants aspects des greniers collectifs, d’autant qu’elle se veut une initiative pour lever le voile sur ces lieux ancestraux et faire connaître leurs caractéristiques architecturales et leurs fonctions politique, sociale et économique.

Se poursuivant jusqu’au 30 novembre prochain, cet événement patrimonial, initié par le ministère de la Culture et de la Communication -département Culture-, comprend des images et des maquettes en argile représentant les différentes structures de ces établissements, y compris les grottes, mais aussi les greniers qui se trouvent dans les hauteurs, les plaines et les campagnes, et qui reflètent, en leur qualité d’abri de sécurité pour vivre et stocker les biens et des produits, la vie des nomades et leur mode d’exister.