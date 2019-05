Bouillon de culture

24/05/2019

Calligraphie

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques organise jusqu’au 30 août la 13ème édition du Prix Mohammed VI de la calligraphie marocaine, un rendez-vous annuel qui récompense les meilleurs calligraphes nationaux et rend hommage aux plus expérimentés en reconnaissance de leur contribution dans ce domaine.

Initié en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, ce concours national vise la préservation de l'art de la calligraphie marocaine, le renforcement de son rôle culturel, la sauvegarde de sa valeur esthétique et la promotion de la calligraphie marocaine authentique en tant que patrimoine culturel civilisationnel et original, indique le ministère dans un communiqué.

Ce prix est doté de quatre récompenses, à savoir le prix de l'excellence, d'une valeur de 50.000 DH, le prix de la distinction (40.000 DH), le prix de l'encouragement (30.000 DH) et le prix honorifique (50.000 DH), qui sera attribué à l'un des grands calligraphes proposés par la commission nationale, précise le communiqué.



Cinéma

La 8ème édition de "la Nuit blanche du cinéma et droit au travail" sera organisée les 14 et 15 juin prochain sur l'Esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat. Initiée par l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH), en partenariat avec le Centre cinématographique marocain et le Conseil national des droits de l'Homme, cette veillée du cinéma prévoit la projection de films documentaires et de fictions courts et longs métrages, en présence de réalisateurs, experts et défenseurs des droits de l'homme qui partageront leurs expériences avec le public, indique un communiqué des organisateurs. Convaincue que l'universalité des valeurs des droits de l’Homme et de la démocratie gagne à être véhiculée par le cinéma sous ses différentes formes, l'Association, créée en 2010, organise durant toute l'année une série d'événements, notamment les Je Dis du cinéma et des droits de l'Homme, les Matinées enfants (tous les mois, dans plusieurs villes du Royaume), les Master Class Cinéma et droits de l’Homme, ainsi que la Nuit du court-métrage.