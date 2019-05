Bouillon de culture

17/05/2019

Abdellah Amrani

tire sa révérence



L'acteur marocain Abdellah Amrani s'est éteint, mardi soir à Marrakech, à l'âge de 78 ans des suites d’une maladie, apprend-on auprès de sa famille. Icône du grand et du petit écran marocain, le natif de Marrakech avait rejoint la troupe du "Théâtre national" qui regroupait une pléiade des meilleurs acteurs marocains. Feu Abdellah Amrani est connu pour ses rôles dans de nombreux films et sitcoms à succès, dont "Les amis d'hier" (1997), "Taif Nizar" (2002), "La symphonie marocaine" (2006) et "L'orange amère" (2006).

Sur son portail, le ministère de la Communication et de la Culture s’est dit affligé par la disparition de ce grand acteur suite à “son état de santé instable depuis qu’il a subi une opération chirurgicale au niveau du crâne au mois de novembre dernier”. Le département de la Culture précise que dès l’âge de 18 ans, Abdellah Amrani s’est inscrit à l’école d’art dramatique où il a suivi un cursus de trois ans pendant lequel il a réussi à se doter d’une “maîtrise des différents genres d’expression et de communication avec le public”. Il a ensuite donné libre cours à son talent en rejoignant la troupe de théâtre nationale, fondée en 1952 et qui réunissait les plus grandes figures de l’art dramatique. L’occasion pour Amrani de briller dans plusieurs pièces de théâtre mais aussi dans des festivals nationaux et internationaux, ajoute la même source.