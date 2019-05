Bouillon de culture

07/05/2019

Prix



L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi a remporté, samedi, le premier Prix de la première édition du Festival national de la musique et de l’éducation. Le 2ème Prix de cette manifestation de deux jours, organisée à l’initiative de l’AREF de Marrakech-Safi en collaboration avec la wilaya, le conseil de la région et le conseil communal de Marrakech, est revenu à l’AREF de Meknès-Fès, alors que le troisième Prix a été décroché par l’AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra. S’agissant du Prix de la meilleure voix masculine, il a été décerné par le jury constitué de compositeurs et chanteurs marocains chevronnés, tels que Abdellah Issami et Tahar El Asbahani, à l’AREF de Béni Mellal-Khénifra, alors que celui de la meilleure voix féminine a été attribué à l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra. A cette occasion, le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Youssef Belkasmi, a indiqué que ce festival, initié sous le thème "L’éducation musicale, un levier pour la construction de l’école de la citoyenneté", permettra à l’école de s’acquitter de sa mission en matière de promotion de l'intégration culturelle et d’ouverture des établissements scolaires sur leur environnement socioculturel et économique.