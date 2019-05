Bouillon de culture

04/05/2019

Bobi Wine



Le chanteur et député d'opposition ougandais Bobi Wine, potentiel adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, a été libéré sous caution jeudi, trois jours après avoir été inculpé et placé en détention pour avoir organisé un rassemblement illégal en 2018. "Le succès de sa demande de libération conditionnelle est le succès de tous ceux qui ont été confrontés à l'injustice dans ce pays", a déclaré à l'AFP l'un des avocats du chanteur et opposant, Asuman Basalirwa.

Des centaines de supporteurs de Bobi Wine sont aussitôt descendus dans les rues de Kampala pour fêter sa libération, sous l'oeil vigilant de policiers et soldats lourdement armés, a constaté un journaliste de l'AFP. Le député avait été inculpé le 29 avril avec quatre membres de son entourage, dont son frère, pour avoir organisé en juillet 2018, sans en avoir notifié la police, une manifestation pour dénoncer une taxe contre les médias sociaux.



Peter Mayhew



Il était devenu un acteur mondialement célèbre sans jamais avoir montré son visage à l'écran: Peter Mayhew, qui a longtemps endossé le costume de Chewbacca, extraterrestre géant et poilu de la saga "Star Wars", est mort mardi à l'âge de 74 ans, a annoncé jeudi sa famille.

"Il nous a quittés dans la soirée du 30 avril 2019, entouré par sa famille, chez lui dans le nord du Texas", ont annoncé ses proches sur son compte Twitter. Né à Londres en mai 1944, Peter Mayhew culminait à 2,21 mètres, ce qui lui avait permis de décrocher son premier rôle au cinéma en 1976 sur le tournage de "Sinbad et l'oeil du tigre", dans lequel il incarnait un minotaure. Dès l'année suivante, il avait été choisi par George Lucas, impressionné dès le premier regard par sa stature, pour jouer Chewbacca dans le premier opus de "Star Wars".