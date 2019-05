Bouillon de culture

03/05/2019

Netflix



L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle produisent pour Netflix une série adaptée du livre critique de Michael Lewis sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, "The Fifth Risk". La plateforme de vidéo à la demande a annoncé en mai 2018 avoir conclu un accord avec le couple Obama portant sur la production de films, séries et documentaires en exclusivité pour Netflix.

Le groupe américain a dévoilé mardi les projets sur lesquels travaille Higher Ground Productions, la société de production créée par les Obama dans le cadre de cette collaboration.

Parmi eux figure l'adaptation de "The Fifth Risk: Undoing Democracy" ("Le cinquième risque, défaire la démocratie"), sous forme "non fictionnelle", a indiqué Netflix dans un communiqué. La série "visera à présenter l'importance du travail de l'ombre effectué par des héros du quotidien qui guident notre administration et protègent notre nation", a précisé le communiqué.



Sterling Van Wagenen



Un cinéaste mormon, co-fondateur du Festival de Sundance, a reconnu des attouchements sur une fillette et risque une peine pouvant aller de six ans de prison à la perpétuité. Sterling Van Wagenen, 71 ans, a plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés, selon une vidéo de l'audience devant un tribunal d'American Fork, dans l'Utah (ouest des Etats-Unis).

Selon le quotidien local Salt Lake Tribune, c'est dans le cadre d'un accord négocié au dernier moment avec l'accusation que le réalisateur a reconnu les faits. Van Wagenen, qui enseignait également le cinéma à l'université, est accusé d'avoir, à deux reprises, commis des attouchements sur une enfant âgée de sept à neuf ans, entre 2013 et 2015. Le tribunal doit fixer sa peine lors d'une audience prévue le 2 juillet.