Bouillon de culture

25/04/2019

Dick Rivers

Le chanteur de rock français Dick Rivers est décédé d'un cancer mercredi, le jour de son 74ème anniversaire, a appris l'AFP auprès de son manager. L'ex-leader du groupe Les Chats sauvages "s'est éteint cette nuit d'un cancer à l'hôpital américain", a précisé Denis Sabouret. Connu notamment pour sa célèbre "banane", Hervé Forneri de son vrai nom, était l'un des plus célèbres ambassadeurs du rock'n'roll à la française au début des années 1960 avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell.

Contrairement à ces anciens des yéyés, lui était résolument resté ancré dans cette esthétique sans s'essayer au chanteur de variété, quitte à être bien moins médiatisé. Toute sa vie d'artiste, il tentera de marcher dans les pas de ses idoles, qui ont pour nom Elvis Presley, Johnny Cash, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis dont les tubes lui ont permis d'apprendre à parler l'anglais et de chanter assez souvent dans leur langue.