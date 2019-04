Bouillon de culture

23/04/2019

Festival

Le coup d’envoi de la deuxième édition du Festival national du rire ‘’Comique Benslimane’’ a été donné, samedi soir, à Benslimane. Organisée dans le cadre de la célébration de l’anniversaire du Prince Héritier Moulay El Hassan, cette manifestation est initiée sous le thème ‘’Kif Dima, Dahka wa Tabsima’’ (Comme toujours, rire et sourire), par l’Association ‘’la Comédie pour la culture et l’art’’, en partenariat avec des humoristes en provenance des différentes régions du Royaume. La soirée d’ouverture a été marquée par l’hommage rendu à plusieurs artistes, dont Abdelillah Aajil, Mustapha Dasoukine, Naima Mcharqi, Aziz Dadas et le producteur de cinéma, Abdelillah Zirat.

Dans une allocution de circonstance, le directeur du Festival, Charki Sarouti, a indiqué que cette manifestation est un événement unique en son genre à Benslimane et vise à créer un espace de détente et de distraction, à promouvoir la culture et le tourisme dans la province de Benslimane, et à encourager les jeunes talents.



Exposition

''Sur la route des grandes tâches’’ (Na rota das grandes manchas (en portugais)’’, est l’intitulé d’une exposition inédite d’œuvres photographiques du Portugais Pepe Brix, photographe de National Geographic, qui s’est récemment tenue à Essaouira.

Cette exposition qui était visible aux cimaises de l’espace Dar Souiri s’insère dans le cadre du programme d’événements artistiques, culturels et littéraires du mois d’avril de l’Association Essaouira-Mogador, visant à contribuer à l’animation culturelle et artistique de la cité des Alizés.

Cette exposition se veut une véritable invitation du grand public notamment parmi les mordus de l’art photographique ainsi que des visiteurs les moins avertis, à partir en périple, le temps de découvrir le monde de la pêche au thon, ses spécificités, ses difficultés, outre les aventures et sensations qu’il peut procurer.