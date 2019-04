Bouillon de culture

22/04/2019

Adele

La chanteuse britannique Adele et son mari Simon Konecki se sont séparés, rapportaient samedi les médias britanniques, citant un communiqué des représentants de la star. "Adèle et son partenaire se sont séparés", déclarent dans ce communiqué Benny Tarantini et Carl Fysh. "Ils s'engagent à élever leur fils (Angelo, 6 ans, ndlr) ensemble avec amour" et demandent le respect de leur "vie privée", ajoutent-ils, sans plus de précision quant à la cause de cette rupture. La chanteuse aux 15 Grammy Awards avait confirmé en mars 2017 qu'elle s'était mariée, lors d'un concert à Brisbane, en Australie, mettant fin à des années de spéculation sur son union avec Simon Konecki, un ancien financier qui a fondé l'organisation caritative drop4drop pour promouvoir l'accès à l'eau potable dans le monde entier.



BTS

Le groupe de K-pop BTS, boys band adulé dans le monde entier, a battu un nouveau record vendredi, en devenant le premier groupe sud-coréen à prendre la première place dans les charts britanniques, avec son album "Map of the soul: Persona".L'album des sept garçons de BTS (abréviation de Bangtan Sonyeondan, qui signifie "Boy scouts résistants aux balles") s'est hissé directement en tête des ventes au Royaume-Uni. Récemment, leur clip "Boy With Luv" a battu un record sur YouTube en cumulant 74,6 millions de vues en 24 heures. La chanson s'est placée numéro 13 des ventes de singles vendredi au Royaume-Uni.