Bouillon de culture

18/04/2019

Philosophie

La 18ème Rencontre internationale ‘’Printemps de la philosophie’’ aura lieu les 19 et 20 avril à Fès sous le thème ‘’Philosophie et traduction : dialogue des langues’’. Initiée par l'Association des amis de la philosophie, cette manifestation culturelle tend à rapprocher les cultures et à renforcer le vivre-ensemble entre les civilisations.

La rencontre, qui verra la participation d’universitaires, de philosophes, de cinéastes et de critiques marocains et européens, porte sur plusieurs axes, dont ‘’Philosophie et traduction pour des perspectives d’enseignement au Maroc’’, ‘’Dialogue des langues ou dialogue des cultures’’ et ‘’Philosophie et traduction’’. Outre une exposition de livres, cette édition prévoit aussi la remise du Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne, ainsi que d’autres activités culturelles dédiées aux jeunes. L’édition précédente de la rencontre internationale ‘’Printemps de la philosophie’’ a été initiée autour de la thématique ‘’Philosophie de la beauté et cinéma’’.



Film panafricain

Le Maroc prend part, du 17 au 21 avril à Cannes, à la 16ème édition du Festival international du film panafricain (FIFP), avec deux films retenus en sélection officielle. Il s'agit de Monsters de Aksel Rifman (Mohamed Fauzi) qui concourt dans la catégorie long métrage et « Le chant du cygne » de Yazid El Kadiri dans la catégorie court métrage. Le Chant du cygne a remporté la mention spéciale du jury de la 20e édition du Festival national du film de Tanger. Une autre production marocaine « Zanzana » de Oussama Bouchaibi sera également projetée dans le cadre de ce festival qui a traditionnellement lieu avant le Festival de Cannes.

Les meilleures œuvres sélectionnées concourent pour le Dikalo Award.En 2018, le documentaire «Le Grand Petit Miloudi une échappée d’antan», réalisé par Leila El Amine Demnati, avait été primé lors de la 15ème édition du FIFP en recevant la mention spéciale du jury.