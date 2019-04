Bouillon de culture

08/04/2019 Libé

Théâtre scolaire

La deuxième édition du Festival national du prix Mohamed El Jem du théâtre scolaire s'est ouverte, vendredi soir à Rabat, au Théâtre Mohammed V, réunissant ainsi un parterre de personnalités actives dans les secteurs de l'éducation, de la culture et des médias. Cette deuxième édition, qui prendra fin aujourd’hui, connaît la participation de douze troupes de théâtre représentant les académies de l'éducation et de la formation des différentes régions du Royaume. Toutes se disputeront les sept prix de la Compétition officielle, à savoir; le grand prix du meilleur travail théâtral, le prix du meilleur scénario, le prix de la meilleure réalisation, le prix de la meilleure mise en scène, le prix d’interprétation masculine, le prix d’interprétation féminine et le prix du meilleur espoir.

Poésie

La ville d'Essaouira a abrité, les 5 et 6 avril, la première édition du Festival international de la poésie, une occasion de célébrer en grande pompe ce genre littéraire. Initiée par la direction provinciale de la culture en coordination avec la Fondation ''Al Kalima'' pour la culture et les arts à Safi, cette nouvelle édition était placée sous le signe ''La poésie et la mer'', et intervenait dans le cadre de la Journée internationale de la poésie.

Inscrite dans le cadre d'un périple poétique programmé à travers plusieurs villes du Royaume, à savoir: Safi, El Youssoufia, El Jadida, Khouribga, et Marrakech, cette édition baptisée ''Le poète Mbarek Erraji'', a connu la participation d'un aréopage de poètes marocains ainsi que de leurs homologues étrangers issus notamment d'Argentine, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, de Cuba, d'Estonie et d'Allemagne, l'objectif étant de permettre de créer un espace de dialogue mais aussi d'interaction entre ces intellectuels dans une ambiance de convivialité et de partage.