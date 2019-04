Bouillon de culture

05/04/2019

Documentaire



Loué par un des fils du président Jair Bolsonaro, un documentaire justifiant le coup d'Etat militaire de 1964 est devenu mercredi une des vidéos les plus vues sur YouTube au Brésil, après une polémique sur sa diffusion dans des salles de cinéma. "1964: le Brésil entre les armes et les livres", un documentaire de plus de deux heures, se penche sur les actions des guérillas de gauche dans les années 1960 et défend la thèse selon laquelle le coup d'Etat qui a ouvert la voie à 21 ans de dictature dans le pays est la conséquence de la "menace communiste" portée par ces groupes dans le contexte de la Guerre froide. Le long métrage, produit par la maison de production Brasil Paralelo, a été diffusé dimanche dans des salles louées à Sao Paulo, Brasilia et Belo Horizonte, à l'occasion du 55ème anniversaire du coup d'Etat, que le président d'extrême droite Jair Bolsonaro - un ancien militaire nostalgique des "années de plomb" - a encouragé à commémorer dans les casernes. Mais après des protestations sur les réseaux sociaux, le réseau de cinéma Cinemark a assuré que le documentaire avait été projeté "par erreur". Mardi, les auteurs du film ont mis le documentaire sur YouTube, où il a enregistré jusqu'à jeudi matin quelques millions de vues



Parution



Le livre "Il était une fois Toumliline..." retraçant un aspect brillant de la présence catholique au Maroc et éclairant sur la valeur du vivre-ensemble, de l'esprit de dialogue interreligieux et du respect mutuel qui caractérisent la personnalité marocaine vient de paraître aux éditions "La Croisée des chemins". Archives du Maroc et le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), qui ont réalisé ce livre de 140 pages, dont la parution a coïncidé avec la visite officielle de Sa Sainteté le Pape François au Maroc, expliquent, dans un communiqué que cet ouvrage est consacré au monastère de Toumliline, construit par les Frères Bénédictins en 1952 dans la région d'Azrou au Moyen-Atlas.

La publication de ce beau livre, offert au Pape François lors de sa visite dans le Royaume, est une continuité de l'exposition en date de 2015 dédiée à "Toumliline... 56-57", a indiqué l'historien et directeur des Archives du Maroc, Jamaa Baida, cité par le communiqué, notant que "le monastère de Toumliline fut un épisode phare dans les pages glorieuses du Maroc contemporain, une expérience unique qui évoque un Maroc pluriel prônant la diversité culturelle et linguistique".