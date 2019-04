Bouillon de culture

Nipsey Hussle

Le rappeur américain nominé aux Grammy Awards Nipsey Hussle a été tué par balles dimanche à Los Angeles, a rapporté NBC News en citant des sources policières. Un porte-parole de la police de Los Angeles a confirmé à l'AFP qu'une personne était morte et que deux autres avaient été blessées dans une fusillade dimanche après-midi, mais n'a pas révélé l'identité de la victime décédée. Le tireur a pris la fuite, a précisé ce porte-parole. "Avoir des ennemis puissants est une bénédiction", avait, de façon troublante, tweeté quelques heures avant sa mort le rappeur, originaire d'un quartier de Los Angeles marqué par la guerre des gangs.

Issu de la scène hip-hop underground, Nipsey Hussle, 33 ans, avait débuté en vendant ses propres "mixtapes" (compilations) dont la plus célèbre, "Crenshaw", était sortie en 2013. Son premier album en studio, "Victory Lap", lui avait valu en février dernier une nomination pour le Grammy Award du meilleur album de rap. La récompense avait finalement été attribuée à la rappeuse Cardi B.

"Cela n'a aucun sens! Mon esprit est révulsé! Mon Dieu, faites que son âme repose en paix et apportez votre réconfort divin à tous ses proches!", a réagi la chanteuse Rihanna sur Twitter. "Parti trop tôt", a écrit le rappeur Snoop Dogg sur Instagram. "Je suis si triste maintenant, je vais repenser aux bons moments que nous avons eus ensemble".



Rolling Stones

Les Rolling Stones ont annoncé samedi reporter leur tournée aux Etats-Unis et au Canada en raison de l'état de santé de leur chanteur Mick Jagger, qui s'est dit "anéanti". "Malheureusement, aujourd'hui, les Rolling Stones ont dû annoncer le report de leurs prochaines dates de tournée aux Etats-Unis et au Canada", a annoncé le célèbre groupe de rock britannique sur Twitter. "Les médecins ont dit à Mick qu'il ne pouvait pas partir en tournée pour le moment, car il a besoin d'un traitement médical", ajoute le groupe, sans préciser de quoi souffre la rock star de 75 ans. Celui-ci s'est dit "anéanti d'avoir à repousser la tournée". "Mais je travaillerai très dur pour être de retour sur scène dès que je peux", a-t-il assuré dans un message sur Twitter.