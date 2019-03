Bouillon de culture

27/03/2019

Scott Walker

Son génie mélodique avait rendu la pop majestueuse et a influencé plusieurs générations de musiciens rock, de David Bowie à Alex Turner en passant par Jarvis Cocker: le chanteur Scott Walker est décédé à l'âge de 76 ans. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Scott Walker", a tweeté son label 4AD, sans préciser la date ni la cause du décès, décrivant l'artiste comme "l'un des innovateurs les plus admirés".

L'hommage est à la mesure de l'immense talent de ce musicien qui, les années passant, est devenu pour le grand public une référence assez lointaine de la pop 60's avec les Walker Brothers et leur tube "The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)". Il était cependant une légende pour ses fans, toujours pas remis de ses quatre premiers albums solo (la série des "Scott").

Il fut aussi une source inestimable d'inspiration pour de nombreux musiciens: David Bowie, Radiohead, Pulp, The Divine Comedy, R.E.M., Elvis Costello, Marc Almond, U2, The Last Shadow Puppets, sans oublier Alain Bashung parmi les Français.