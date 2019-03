Bouillon de culture

Les horaires d’ouverture du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) vont être prolongés, il sera désormais ouvert chaque jour de 11h à 20h, a annoncé la Fondation nationale des musées (FNM). Cette décision vise à répondre à la demande de nombreux habitants de Rabat et des visiteurs de la capitale souhaitant pouvoir se rendre au musée en fin de journée, à la sortie des écoles et des bureaux, souligne la Fondation dans un communiqué.

Cette initiative qui accompagne l’engouement pour les grandes expositions organisées par le MMVI, permettra d’accroître davantage la fréquentation des prochaines manifestations programmées, à savoir les expositions “Hassan el Glaoui, le Sel de la terre” et “Lumière d’Afrique” à partir du 2 avril prochain, et “Les couleurs de l’impressionnisme” et « Chefs-d’œuvre des collections du Musée d’Orsay » à partir du 9 avril, conclut la même source.



Parution



Un ouvrage du chercheur et musicologue Younes Chami sur la “Nouba Gharibat Al Hussein”, selon la version du défunt Ahmed Labzour Tazi, vient d’être publié dans le cadre de sa série sur les Noubas andalouses. A travers ce 10ème tome, qui comprend deux parties, Younes Chami vise à recueillir, préserver et transmettre ce patrimoine andalous marocain. La première partie du livre est consacrée à la vie du défunt Cheikh Ahmed Labzour Tazi et à celle de Mohamed Bajddoub, alors que la deuxième a porté sur les utilités et les spécificités de la Nouba Gharibat Al Hussein.

Younes Chami est l’un des grands musicologues marocains qui ont consacré leur vie à la musique et à l’éducation musicale. Il a participé à plusieurs conférences et rencontres musicales au Maroc et à l’étranger et publié plusieurs manuels scolaires sur l’histoire et l’éducation musicales. Il avait reçu, au Caire, le prix de production musicale 2017, décerné par l’Académie arabe pour la musique, relevant de la Ligue arabe, pour son travail sur la musique andalouse.