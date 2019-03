Bouillon de culture

20/03/2019

NTM

"Plus de disque ni de concert ensemble": JoeyStarr et Kool Shen ont annoncé la fin de l'aventure NTM débutée il y a trente ans et qui connaîtra son épilogue les 22 et 23 novembre sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris.

"Ce seront nos tout derniers concerts", promet Kool Shen à l'AFP, assurant que le duo ne mènera plus de projet musical sous le nom de NTM. "Là, il s'agit pour nous d'envoyer la dernière salve." Pour lui, le mot "séparation" n'a toutefois pas lieu d'être. "Quand on parle de séparation, ça induit qu'il y a un problème, or il n'y en a pas" avec JoeyStarr. "On ne s'était jamais justifiés en 1998 quand on a commencé nos propres projets artistiques, ni après les concerts des vingt ans en 2008 puis 2010. Car à l'époque ce n'était pas la fin de NTM. Ce qui nous conduit à l'acter à présent, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau disque. Je ne trouve pas très intéressant de monter sur scène sans proposer quelque chose de nouveau", a argué Bruno Lopes de son vrai nom.



Koffi Olomidé

Le chanteur congolais Koffi Olomidé a été condamné lundi par la justice française à deux ans de prison avec sursis pour "atteinte sexuelle sur mineure" de moins de 15 ans, en l'occurrence une de ses ex-danseuses. Sept ans de prison avaient été requis à l'audience, tenue à huis clos le 11 février, à l'encontre de la star de la rumba, poursuivie pour "atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise par personne ayant autorité" et pour "séquestrations" sur quatre danseuses pour des faits commis en région parisienne entre 2002 et 2006.

Pour les trois autres parties civiles qui l'accusaient de relations sexuelles forcées, le chanteur de 62 ans a obtenu une relaxe. Le tribunal correctionnel de Nanterre, près de Paris, l'a cependant condamné à une amende de 5.000 euros pour avoir facilité l'entrée et le séjour irrégulier en France de trois des plaignantes. La Cour a par ailleurs dédommagé sa victime pour un montant de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.