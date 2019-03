Bouillon de culture

15/03/2019

Mazen Maarouf

Mazen Maarouf, un auteur islandais d'origine palestinienne, a été nominé dans la première sélection du Man Booker International Prize, décerné chaque année pour le meilleur roman original écrit en langue anglaise et publié au Royaume-Uni. Maarouf a été nominé pour son recueil de nouvelles "Jokes for the Gunmen" (Blagues pour les hommes armés) écrit à Reykjavík et paru chez Granta Portobello Books. Dans une interview accordée à la radiodiffusion publique islandaise, l’auteur a expliqué que ces reportages couvraient des souvenirs et des moments des années de guerre qu'il avait vécues au Liban dans les années 1980.

Maarouf est arrivé en Islande en 2011 après avoir obtenu l'asile du Réseau international des villes refuges. Devenu citoyen islandais en 2013, il a passé la plus grande partie de sa vie en tant que réfugié palestinien au Liban.



Lady Gaga

Depuis qu’elle a fait ses premiers pas dans le cinéma en jouant dans « A Star Is Born » de Bradley Cooper, Lady Gaga est de nouveau sous le feu des projecteurs. La chanteuse américaine, qui a reçu l’Oscar de la meilleure chanson originale pour la bande-originale « Shallow », savoure son succès mais doit aussi faire face à de nombreuses rumeurs. Alors que tout le monde la voyait déjà en couple avec son partenaire à l’écran Bradley Cooper, Lady Gaga a tenu à démentir cette information. Leur alchimie pendant leur interprétation de « Shallow » sur la scène de la 91ème cérémonie des Oscars n’était en rien une réelle preuve d’amour. «Les gens ont vu de l’amour, et devinez quoi, c’est ce qu’on voulait faire voir ! C’est une chanson d’amour ! Le film est une histoire d’amour. Pour la performance, il est important que nous soyons toujours sur la même longueur d’onde », avait-elle déclaré pendant une émission de Jimmy Kimmel. Si les choses sont maintenant bien claires quant à sa relation avec Bradley Cooper, d’autres rumeurs ont récemment vu le jour. Des médias américains ont en effet affirmé que Lady Gaga attendait son premier enfant et que le père n’était personne d’autre que…son ancien compagnon Christian Carino ! Face à tous les commentaires sur les réseaux sociaux, l’interprète de « Poker Face » n’a pas perdu de temps. Elle a publié un tweet annonçant qu’elle était enceinte… d’un nouvel album.