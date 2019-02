Bouillon de culture

01/03/2019

"Despacito"



La chanson "Despacito" du Portoricain Luis Fonsi vient de battre un nouveau record sur YouTube en dépassant les 6 milliards de vues, devenant la vidéo la plus regardée sur le réseau social, a annoncé mardi la filiale de Google. Le clip, sorti en janvier 2017, détient également le record de la vidéo ayant atteint le plus rapidement les 2 milliards de vues (155 jours), les 3 milliards (en 204 jours) puis les 4 milliards (272 jours). Et le tube de Luis Fonsi caracole loin devant les autres vidéos à succès de YouTube, cumulant près de 2 milliards de vues supplémentaires que son challenger, "Shape of you" d’Ed Sheeran (4,09 milliards de vues). Le précédent tenant du record de vues sur YouTube, le chanteur sud-coréen Psy et son "Gangnam Style", qui avait été le premier à franchir la barre des 2 milliards de vues, se retrouve quant à lui à la cinquième place du classement actuel (3,3 milliards de vues).



Michel Bussi



L'écrivain Michel Bussi, auteur aux huit millions de volumes vendus et comptant parmi les écrivains préférés des Français, vient de publier jeudi un nouveau roman qui devrait, comme les précédents titres du romancier, se classer dans la liste convoitée des best-sellers. "J'ai dû rêver trop fort", un titre emprunté à la chanson "Vertige de l'amour" d'Alain Bashung, peut se lire à la fois comme un poignant roman d'amour et un thriller machiavélique à l'intrigue bien ficelée comme Bussi en a le secret. Bâti à la façon d'un jeu de miroirs sur deux époques et différents continents, le 12e roman de l'écrivain raconte l'histoire d'une femme, hôtesse de l'air mariée et mère de famille âgée de 53 ans -l'âge de Michel Bussi!- qui revit, à vingt ans d'intervalle, une histoire d'amour avec un musicien. Les coïncidences entre passé et présent qui bousculent la vie de la narratrice ne sont-elles dues qu'au hasard ? Entre chaque chapitre, on trouve le texte d'une chanson écrite par Michel Bussi (c'est la première fois qu'il se livre à cet exercice) qui figurera dans le prochain album du chanteur Gauvain Sers sous le titre "Que restera-t-il de nous?".